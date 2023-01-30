Константин Толкачёв: В Башкирии решён вопрос парламентской дисциплины

По мнению Константина Толкачева, новация российских законодателей о лишении парламентариев, систематически не посещающих заседания Госдумы РФ, депутатского мандата, органично впишется в законодательство республики. Так как похожий закон в регионе был принят еще в 2005 году.

Председатель Госсобрания РБ рассказал: «Поначалу находились недовольные. Нам даже пришлось отстаивать эту норму в судебном порядке, и суд встал на нашу сторону. Был и прецедент. Время прошло, и сейчас уже можно об этом говорить, наш депутат и руководитель крупного банка Азат Курманаев был лишен мандата за систематическое игнорирование заседаний. Применение нормы на практике расставило все точки над i, и больше необходимости в ней не было – само наличие в законе данного положения поддерживало парламентскую дисциплину».

Константин Толкачев сообщил, что сейчас депутаты республиканского парламента, которые не способны больше в силу объективных причин исполнять свои обязанности, пишет заявление и слагает полномочия. Изменения в российском законодательстве, таким образом, могут органично транслироваться в республиканские нормативные акты.