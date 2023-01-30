-9 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Сегодня, 12:15

Константин Толкачёв: В Башкирии решён вопрос парламентской дисциплины

Председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев одобрил инициативу парламентариев России о депутатах-«прогульщиках» и отметил, что такая проблема в республике уже решена. Об этом сообщает пресс-служба депутатов региона.

Константин Толкачёв: В Башкирии решён вопрос парламентской дисциплины
Константин Толкачёв: В Башкирии решён вопрос парламентской дисциплины

По мнению Константина Толкачева, новация российских законодателей о лишении парламентариев, систематически не посещающих заседания Госдумы РФ, депутатского мандата, органично впишется в законодательство республики. Так как похожий закон в регионе был принят еще в 2005 году.

Председатель Госсобрания РБ рассказал: «Поначалу находились недовольные. Нам даже пришлось отстаивать эту норму в судебном порядке, и суд встал на нашу сторону. Был и прецедент. Время прошло, и сейчас уже можно об этом говорить, наш депутат и руководитель крупного банка Азат Курманаев был лишен мандата за систематическое игнорирование заседаний. Применение нормы на практике расставило все точки над i, и больше необходимости в ней не было – само наличие в законе данного положения поддерживало парламентскую дисциплину».

Константин Толкачев сообщил, что сейчас депутаты республиканского парламента, которые не способны больше в силу объективных причин исполнять свои обязанности, пишет заявление и слагает полномочия. Изменения в российском законодательстве, таким образом, могут органично транслироваться в республиканские нормативные акты.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика