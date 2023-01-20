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Радий Хабиров встретился с Борисом Грызловым

В Минске состоялась встреча главы Башкирии с послом России в Беларуси.

Радий Хабиров встретился с Борисом Грызловым
Радий Хабиров встретился с Борисом Грызловым

Встреча состоялась в рамках визита делегации Башкирии в Беларусь, сообщает пресс-служба правительства РБ. Стороны обсудили предстоящий форум регионов, который пройдет летом в Уфе, и взаимное сотрудничество.

– На форуме мы прежде всего должны показать достижения нашей экономики, – сказал Радий Хабиров. – Планируется большая совместная выставка техники, запуск ряда предприятий. Будет большая культурная программа, спортивная и молодежная повестка… Проведение Форума регионов России и Беларуси – одна из важных задач для нас сегодня. Это будет своего рода подведение итогов десятилетней работы. Для нас это серьезная ответственность и большие ожидания.

Борис Грызлов, в свою очередь, выразил уверенность, что республика проведет Форум регионов на самом высоком уровне.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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