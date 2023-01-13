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Сегодня, 11:25

В Башкирии предлагают изменить антикоррупционное законодательство

Депутаты Госсобрания Башкирии предлагают изменить антикоррупционное законодательство в отношении участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба парламентариев республики.

В Башкирии предлагают изменить антикоррупционное законодательство
В Башкирии предлагают изменить антикоррупционное законодательство

В сопровождающих законопроект документах отмечается, что существуют категории лиц, которые в связи с профессиональной деятельностью обязаны отчитываться о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. В число таких лиц входят и депутаты. Однако в период проведения специальной военной операции многие из них были призваны по частичной мобилизации, заключили контракт либо ушли добровольцем и объективно не могут заниматься отчетностью, как того требует закон.

В связи с этим депутаты Башкирии предлагают внести в российское антикоррупционное законодательство изменения, приостанавливающие обязанность указанных лиц в отчетах на период участия в СВО и дающие им три месяца на то, чтобы представить соответствующие сведения по окончании военной службы.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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