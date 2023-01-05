Парламент Башкирии определился с планами на весеннюю сессию

Часть законопроектов уже прошла рассмотрение в первом чтении и будет доработана по завершении новогодних каникул. В том числе депутаты планируют в окончательном чтении принять проекты законов о выплатах донорам крови, о государственной поддержке частных приютов для животных, о развитии в республике семейного бизнеса. Завершится работа над законопроектом «О внесении изменений в Кодекс РБ о выборах», который в том числе определяет порядок проведения в республике дистанционного электронного голосования. Впервые планируется рассмотреть проекты законов о предупреждении распространения туберкулеза, о содействии занятости населения и другие.

Помимо рассмотрения законопроектов, в весеннюю сессию депутаты планируют заслушать отчет правительства республики о результатах приватизации государственного имущества за прошлый год и отчет о работе Контрольно-счетной палаты РБ.