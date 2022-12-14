В Уфе на Международной неделе бизнеса обсудили перспективы народной дипломатии

- В сегодняшних экономических условиях народная дипломатия становится важным внешнеполитическим ресурсом. В контексте встречи отмечу взаимодействие нашего Представительства с выходцами из Италии. Мы сумели создать доверительную атмосферу для плодотворного сотрудничества между итальянскими и российскими предпринимателями. - сказал премьер-министр правительства республики Андрей Назаров.

Сейчас при Представительстве создан Комитет по взаимодействию с Итальянской Республикой. Его деятельность сегодня помогает не только культурному, но и экономическому сотрудничеству.

- Конечно, нужно наращивать сотрудничество и с другими зарубежными партнерами. Я рад, что сегодня на встрече присутствуют представители посольств и консульств Узбекистана, Казахстана, Болгарии, Беларуси, Турции. В части взаимодействия с представителями бизнес-сообщества этих стран возможности «народной дипломатии» Ассамблеи необходимо максимально использовать, - сказал Андрей Назаров.