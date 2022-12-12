-14 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Политика
Сегодня, 15:04

Андрей Назаров рассказал о своем отношении к Дню Конституции

На своей странице в соцсетях премьер-министр Башкирии Андрей Назаров поздравил жителей республики с одним из важнейших государственных праздников – Днем Конституции Российской Федерации.

Андрей Назаров рассказал о своем отношении к Дню Конституции
Андрей Назаров рассказал о своем отношении к Дню Конституции

Премьер-министр республики рассказал: «Долгие годы своей жизни я посвятил юриспруденции и к этому празднику отношусь с особым почтением. В этом году в нее внесены изменения, фиксирующие возвращение исконно российских земель в состав страны».

По мнению Андрея Назарова, сегодня Конституция играет ключевую роль в консолидации страны в условиях беспрецедентного внешнеполитического и санкционного давления, определяет приоритет российского права над международным, защищает наше общество от проникновения чуждых нам идеологий и разрушительных установок.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика