Андрей Назаров рассказал о своем отношении к Дню Конституции

Премьер-министр республики рассказал: «Долгие годы своей жизни я посвятил юриспруденции и к этому празднику отношусь с особым почтением. В этом году в нее внесены изменения, фиксирующие возвращение исконно российских земель в состав страны».

По мнению Андрея Назарова, сегодня Конституция играет ключевую роль в консолидации страны в условиях беспрецедентного внешнеполитического и санкционного давления, определяет приоритет российского права над международным, защищает наше общество от проникновения чуждых нам идеологий и разрушительных установок.