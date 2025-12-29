Топ главных событий, уходящей недели в Башкирии

Празднование Дня Конституции Республики Башкортостан



Республиканская Конституция является итогом исторического развития Башкортостана в составе России, закрепившая уникальный статус региона в качестве субъекта страны. Конституция - основа республиканской правовой системы и фактор укрепления российской государственности в сложный для страны период. Документ является ключевым элементом государственной системы РФ, обеспечивающим стабильность и устойчивое развитие Башкортостана. Особое внимание в нем уделено защите и развитию культурного многообразия, она гарантирует сохранение традиций, языка и национальных особенностей народов проживающих в республике, что укрепляет идентичность региона и способствует межнациональному согласию.



Участие руководства Башкирии в федеральных мероприятиях



Заседания Госсовета, Совбеза и усиление республиканских позиций в ЮНЕСКО.

23 декабря в Москве глава Башкирии Р.Хабиров принял участие в заседании Российского комитета по образовательным программам ЮНЕСКО, созданного при профильной комиссии Министерства иностранных дел РФ, представил главе МИД Сергею Лаврову опыт и достижения республики.

На следующий день, 24 декабря Глава Башкирии стал участником заседания межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по комплектованию Вооружённых сил страны военнослужащими по контракту, которое провёл заместитель председателя Совета Дмитрий Медведев.

«Отдельная признательность – членам нашей комиссии, а также главам регионов за эффективную организацию отбора граждан на военную службу по контракту», – озвучил Медведев.



Заседание Госсовета по вопросам кадрового обеспечения экономики под председательством Владимира Путина



В ходе заседания участники проанализировали существующую практику кадровой работы в регионах, а также предложили меры по совершенствованию системы обучения и переподготовки специалистов. По итогам заседания Глава Башкирии подчеркнул, что на повестке стоит важный вопрос повышения производительности труда. Башкортостан будет принимать активное участие в формировании новой кадровой политики, в соответствии с поручениями Президента России.



Заключительное заседание осенней сессии Госсобрания Башкирии



Радий Хабиров, принял участие в заключительном в 2025 году заседании, где дал прогноз развития политической ситуации в следующем году. Глава региона отметил, что в предстоящем году, выборная кампания будет вестись в сложных условиях. Хабиров рассчитывает на активность и профессионализм депутатов башкирского парламента, чтобы противостоять дестабилизации ситуации в республике.



В Белорецке прошло выездное заседание правительства



Заседание было посвящено развитию района и актуальным проблемам



Одним из главных для белоречан остается вопрос изношенной коммунальной инфраструктуры. Среди вариантов решения - работа в рамках федеральной программы по развитию опорных населенных пунктов. Вторая актуальная тема – дороги, включая мост через Белую около Азнагулово, а также трасса Уфа – Инзер – Белорецк, на которой случаются тяжелые ДТП.



Как отметил глава Башкирии: «Актуализированная дорожная карта по развитию Белорецкого района включает 102 мероприятия на 15,7 млрд рублей».

Республика в пятерке лучших регионов по политической и социально-экономической устойчивости



Башкортостан вошел в топ-5 субъектов интегрального рейтинга социально-экономического и политического развития российских регионов в 2025 году, подготовленного Центром развития региональной политики.



Согласно оценке федеральных экспертов, Башкирия показала политическую устойчивость и высокую социально-экономическую динамику.

Фото с сайта главы РБ.