На выездном совещании правительства Башкирии обсудили главные проблемы Белорецка

Особое внимание уделили состоянию жилищно-коммунального хозяйства Белорецкого района. Глава Башкортостана сообщил, что в программу развития Белорецка и Инзера включены 36 мероприятий по развитию инфраструктуры, из них 15 — по линии ЖКХ. В рамках программы в последующие два года из бюджета республики на ремонт теплосетей направят более 170 млн рублей.

— Одним из главных для белоречан остается вопрос изношенной коммунальной инфраструктуры. Десятилетиями решению этого вопроса не придавалось должной энергии. И сейчас ситуация достаточно напряженная, — сказал Радий Хабиров.

Напомним, в начале декабря в Белорецке случилась масштабная коммунальная авария, в результате которой без тепла и горячей воды остались 74 многоквартирных дома и 14 социальных объектов.

Министерство ЖКХ направило пакет документов для включения в Республиканскую адресную инвестиционную программу реконструкцию сетей теплоснабжения Белорецка. В числе ближайших планов — замена участка теплопровода, на котором в произошла авария.

Еще один волнующий белоречан вопрос — дорожное хозяйство. Актуализированная дорожная карта по развитию Белорецкого района включает 102 мероприятия на общую сумму 15,7 млрд рублей. Ее реализация будет планомерно продолжаться.

Также сегодня глава Башкирии встретился с мамой Героя России и семьей пропавшего без вести участника специальной военной операции.

