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Конституционный совет Башкирии возглавил Хайдар Валеев

Депутаты Государственного собрания – Курултая РБ выбрали председателя нового для республики формирования – Конституционного совета Башкирии сегодня, 15 декабря.

Конституционный совет Башкирии возглавил Хайдар Валеев
Конституционный совет Башкирии возглавил Хайдар Валеев

Возглавил совет Хайдар Валеев. Его кандидатуру поддержали 99 процентов голосовавших. Заместителем председателя по итогам голосования стал Владимир Крылов. Секретарем совета выбрана Светлана Сафина.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев поздравил выбранных в «верхушку» совета и пожелел им «крепкого здоровья и успехов в работе», сообщает пресс-служба парламентариев.

Напомним, в Башкирии больше нет Конституционного суда. Часть его полномочий будет передана совету, работающему при парламенте. Он приступит к работе с началом нового года.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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