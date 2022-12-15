Конституционный совет Башкирии возглавил Хайдар Валеев

Возглавил совет Хайдар Валеев. Его кандидатуру поддержали 99 процентов голосовавших. Заместителем председателя по итогам голосования стал Владимир Крылов. Секретарем совета выбрана Светлана Сафина.

Спикер Госсобрания Константин Толкачев поздравил выбранных в «верхушку» совета и пожелел им «крепкого здоровья и успехов в работе», сообщает пресс-служба парламентариев.

Напомним, в Башкирии больше нет Конституционного суда. Часть его полномочий будет передана совету, работающему при парламенте. Он приступит к работе с началом нового года.

Фото из открытых источников.