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Общество
3 Октября , 09:57

В Уфе телебашня включит иллюминацию в честь Дня учителя

5 октября филиал РТРС «РТПЦ Республики Башкортостан» включит иллюминацию на телебашне в Уфе в честь Дня учителя.

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В Уфе телебашня включит иллюминацию в честь Дня учителяВ Уфе телебашня включит иллюминацию в честь Дня учителя
В Уфе телебашня включит иллюминацию в честь Дня учителя

На медиафасаде телебашни появится видеооткрытка: осенний листопад, книжные полки в библиотеке, школьные учебники и тетради, образы классиков, химические формулы и бегущая строка «С Днём учителя!» и логотип «РТРС 25 лет».

Праздничная подсветка будет работать с 20 до 22 часов по местному времени, сообщает пресс-служба РТРС.

В акции также участвуют Останкинская телебашня, башни и мачты Благовещенска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля.

Фото Евгений СОКОЛОВ.

Автор:Надежда РОМАНОВА
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