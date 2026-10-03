В Уфе телебашня включит иллюминацию в честь Дня учителя

На медиафасаде телебашни появится видеооткрытка: осенний листопад, книжные полки в библиотеке, школьные учебники и тетради, образы классиков, химические формулы и бегущая строка «С Днём учителя!» и логотип «РТРС 25 лет».

Праздничная подсветка будет работать с 20 до 22 часов по местному времени, сообщает пресс-служба РТРС.

В акции также участвуют Останкинская телебашня, башни и мачты Благовещенска, Великого Новгорода, Воронежа, Грозного, Костромы, Кызыла, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы, Перми, Ростова-на-Дону, Самары, Саранска, Саратова, Смоленска, Тамбова, Твери, Улан-Удэ, Челябинска, Черкесска, Якутска, Ярославля.

Фото Евгений СОКОЛОВ.