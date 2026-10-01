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Общество
1 Октября , 06:31

Телебашня поздравит жителей Уфы с юбилеем телевещания

1 октября отмечается День рождения отечественного телевидения.

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Телебашня поздравит жителей Уфы с юбилеем телевещанияТелебашня поздравит жителей Уфы с юбилеем телевещания
Телебашня поздравит жителей Уфы с юбилеем телевещания

Сегодня, 1 октября, отмечается День рождения отечественного телевидения. В этот день, 1 октября 1931 года, в стране началось регулярное телевещание.  Первые эфиры велись из студии при Московском радиоузле. К 95-летию этой даты на телебашне в Уфе будет включена праздничная подсветка, сообщает пресс-служба РТРС.

На медиафасаде телебашни появятся узоры и надпись «1 октября — День рождения отечественного телевидения» и логотип «25 лет РТРС».

Подсветка будет работать с 20.00 ч до 22.00 ч.  по местному времени.

Первая пробная телетрансляция в Уфе состоялась в ночь с 31 декабря 1958 года на 1 января 1959 года из аппраратно-студийного комплекса Башкирской студии телевидения (Уфимского телецентра). Зрители увидели руководство республики и поэта Мустая Карима. Трансляция шла в прямом эфире, так как возможности записи тогда еще не было. Регулярные передачи Башкирского телевидения начались 1 марта 1959 года.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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