Телебашня поздравит жителей Уфы с юбилеем телевещания

Сегодня, 1 октября, отмечается День рождения отечественного телевидения. В этот день, 1 октября 1931 года, в стране началось регулярное телевещание. Первые эфиры велись из студии при Московском радиоузле. К 95-летию этой даты на телебашне в Уфе будет включена праздничная подсветка, сообщает пресс-служба РТРС.

На медиафасаде телебашни появятся узоры и надпись «1 октября — День рождения отечественного телевидения» и логотип «25 лет РТРС».

Подсветка будет работать с 20.00 ч до 22.00 ч. по местному времени.

Первая пробная телетрансляция в Уфе состоялась в ночь с 31 декабря 1958 года на 1 января 1959 года из аппраратно-студийного комплекса Башкирской студии телевидения (Уфимского телецентра). Зрители увидели руководство республики и поэта Мустая Карима. Трансляция шла в прямом эфире, так как возможности записи тогда еще не было. Регулярные передачи Башкирского телевидения начались 1 марта 1959 года.

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