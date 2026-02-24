Повар из Нефтекамска примет участие в шоу на федеральном телеканале

Главные шефы страны собирают свои команды поваров, чтобы найти среди них главный талант России. В числе участников кастинга оказалась 28-летняя Регина Ахиярова из Нефтекамска, которая представила свой зур бэлиш.

Если Регине удастся пройти кастинг, она окажется в команде одного из шефов. Работая с участниками, Ивлев и Агзамов будут передавать ученикам свое мастерство и в конкурентной борьбе доказывать, кто круче. В каждом раунде шефы будут прощаться с самыми слабыми кулинарами в своих командах. Победит тот из них, чей ученик останется в финале.

Удастся ли Регине из Нефтекамска пройти кастинг, можно увидеть сегодня в проекте «Битва шефов» на телеканале «Пятница!» в 19.00 (12+).