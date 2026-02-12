В Уфе в преддверии Всемирного дня НКО пройдёт большой форум «третьего сектора»

Организаторы позиционируют событие не просто как профессиональный праздник, а как полноценную стратегическую сессию. В фокусе дискуссий — актуальные вызовы, стоящие перед «третьим сектором», внедрение эффективных управленческих практик и поиск новых инструментов для реализации социальных инициатив, сообщили в пресс-службе Общественной палаты РБ.

Форум продлится с 10.00 до 16.00 в Конгресс-холле «Торатау», в его программа обещает быть максимально прикладной. Участников ждут мастер-классы по взаимодействию с минюстом России и сдаче электронной отчетности, диалоговые площадки о современных трендах в некоммерческой сфере, а также интерактивная спринт-игра для развития проектного мышления. Отдельным блоком пройдут стратегические лаборатории по наиболее востребованным направлениям общественной деятельности.

Кульминацией Дня НКО станет церемония награждения команд — авторов лучших проектов, получивших поддержку в рамках грантовой системы республики.

Руководитель Аппарата Общественной палаты Башкирии Элина Гатауллина подчеркнула важность единения профессионального сообщества: «День некоммерческих организаций — возможность еще раз сказать спасибо и постараться ответить на актуальные запросы нашего «третьего сектора». Мы подготовили программу так, чтобы не только еще раз познакомиться, но еще и в самом начале года почувствовать поддержку друг друга и единение».

Генеральный директор Фонда грантов Главы РБ Люция Сайфуллина добавила, что мероприятие призвано напомнить обществу о ежедневной миссии тысяч неравнодушных жителей республики: «День некоммерческих организаций — это не просто профессиональный праздник, а возможность напомнить обществу о той важной, ежедневной миссии, которую несут тысячи неравнодушных людей по всей республике. Мы ежегодно присоединяемся к этой дате и проводим полезные мероприятия, объединяющие лидеров социальных изменений. Одним из ключевых моментов события этого года станет торжественное награждение лучших проектов, поддержанных нашими грантами».

Для участников:

Мероприятие пройдет на -1 этаже Конгресс-холла «Торатау» (ул. З. Валиди, 2, вход № 5 со стороны Телецентра). Начало регистрации в 09.00. Вход свободный, однако количество мест ограничено. Организаторы просят пройти обязательную предварительную регистрацию по этой ссылке до 24 февраля 2026 года.

