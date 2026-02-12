После Прямой линии с главой Башкирии у жителей села появился водопровод

Центральное водоснабжение появилось на улице Радужной в селе Рощинский после обращения местных жителей на Прямую линию с главой Башкирии Радием Хабировым.

На новой улице села возвели двадцать домов, а воду подвести «забыли». О чем оставшиеся без воды жители сообщили главе региона.

Администрация, «по-новому» услышав сельчан, запланировала строительство сетей протяженностью в полкилометра, определив источник финансирования и подготовив необходимые для конкурса документы.

«В начале января все дома на улице Радужной подключили к водоснабжению», — сообщили в ЦУР Башкирии.

Фото: ЦУР Башкирии.