0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
12 Февраля , 00:09

После Прямой линии с главой Башкирии у жителей села появился водопровод

Завершена проводка центрального водопровода в селе Рощинский Стерлитамакского района Башкирии.

После Прямой линии с главой Башкирии у жителей села появился водопровод
После Прямой линии с главой Башкирии у жителей села появился водопровод

Центральное водоснабжение появилось на улице Радужной в селе Рощинский после обращения местных жителей на Прямую линию с главой Башкирии Радием Хабировым.

На новой улице села возвели двадцать домов, а воду подвести «забыли». О чем оставшиеся без воды жители сообщили главе региона.

Администрация, «по-новому» услышав сельчан, запланировала строительство сетей протяженностью в полкилометра, определив источник финансирования и подготовив необходимые для конкурса документы.

«В начале января все дома на улице Радужной подключили к водоснабжению», — сообщили в ЦУР Башкирии.

Фото: ЦУР Башкирии.

Автор: Надежда ТЮНЁВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru