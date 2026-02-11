В Уфе увеличится количество тюбинговых трасс

Поводом для разговора на оперативном совещании в мэрии стал несчастный случай с ребенком, который пострадал при катании с несанкционированной горки в Калининском районе. Об этом сообщил начальник управления гражданской защиты Уфы Руслан Шайдуллин.

Мэр столицы заявил, что в городе можно организовать нормальные тюбинговые трассы.

«Посмотрите, как это можно сделать на примере Баланово. На Трамплине тоже достойное место. И самое главное, на городских елках делайте хорошие, широкие горки, чтобы было комфортно. Создаем альтернативные безопасные условия», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.