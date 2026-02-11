В Уфе провели рейд по заброшенным зданиям

Вместе с профессиональными пожарными в рейде участвовали студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники, обучающиеся по специальности «пожарная безопасность» и проходящие практику.

Участники рейда осмотрели объекты, проверив их на доступность для посторонних лиц, кустарные подключения к газовым и электрическим сетям. Также были проведены беседы с жителями близлежащих домов: им порекомендовали сообщать в полицию обо всех случаях проникновения людей в заброшенные постройки и не допускать, чтобы там играли дети.

Мониторинг расселенных домов ведется до их сноса. Полученная в ходе рейдов информация направляется в районные администрации.