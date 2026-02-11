0 °С
11 Февраля , 09:56

В Уфе провели рейд по заброшенным зданиям

Обход пустующих строений и расселенных домов провели сотрудники отдела профилактики пожаров Управления пожарной охраны Уфы по Советскому району, сообщили в администрации города.

Администрация Уфы.
Фото: Администрация Уфы.

Вместе с профессиональными пожарными в рейде участвовали студенты Уфимского колледжа радиоэлектроники, обучающиеся по специальности «пожарная безопасность» и проходящие практику.  

Участники рейда осмотрели объекты, проверив их на доступность для посторонних лиц, кустарные подключения к газовым и электрическим сетям. Также были проведены беседы с жителями близлежащих домов: им порекомендовали сообщать в полицию обо всех случаях проникновения людей в заброшенные постройки и не допускать, чтобы там играли дети.

Мониторинг расселенных домов ведется до их сноса. Полученная в ходе рейдов информация направляется в районные администрации.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
