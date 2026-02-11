0 °С
Общество
11 Февраля , 15:20

В Башкирии из-за взрыва камеры погиб механизатор

Расследование несчастного случая с 56-летним работником племзавода «Урожай» Илишевского района завершила Гострудинспекция в РБ, сообщили в ведомстве.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Трагедия произошла в июле минувшего года в машинно-тракторной мастерской в селе Старокуктово. Во время замены колеса кормораздатчика взорвалась камера, и механизатора ударило в голову диском колеса. Пострадавший скончался на месте.

Как показала экспертиза, диск колеса кормораздатчика разрушился из-за отсутствия шайб под головками болтов, соединяющих части диска. Последний раз монтаж колеса проводился в мае, и тогда болты были закручены, но в процессе эксплуатации они ослабли. Отсутствие контроля за состоянием техники не позволило выявить это вовремя.

К смертельному несчастному случаю привели конструктивные недостатки техники и неудовлетворительная организация производства работ, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

 Материалы расследования переданы в следственные органы.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
