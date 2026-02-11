В Башкирии из-за взрыва камеры погиб механизатор

Трагедия произошла в июле минувшего года в машинно-тракторной мастерской в селе Старокуктово. Во время замены колеса кормораздатчика взорвалась камера, и механизатора ударило в голову диском колеса. Пострадавший скончался на месте.

Как показала экспертиза, диск колеса кормораздатчика разрушился из-за отсутствия шайб под головками болтов, соединяющих части диска. Последний раз монтаж колеса проводился в мае, и тогда болты были закручены, но в процессе эксплуатации они ослабли. Отсутствие контроля за состоянием техники не позволило выявить это вовремя.

К смертельному несчастному случаю привели конструктивные недостатки техники и неудовлетворительная организация производства работ, пояснила руководитель Гострудинспекции Татьяна Астрелина.

Материалы расследования переданы в следственные органы.