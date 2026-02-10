0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
10 Февраля , 12:27

В Башкирию на пенсию в этом году выйдет 31 тысяча человек

Каждый третий новоявленный пенсионер выйдет на заслуженный отдых досрочно благодаря стажу в определенных профессиях и условиях работы, сообщили в отделении Социального фонда по РБ.

Альберт ЗАГИРОВ.
Фото: Альберт ЗАГИРОВ.

Пенсия по общим основаниям в этом году назначается мужчинам 1962 года рождения (в возрасте 64 лет) и женщинам 1967 года рождения (в возрасте 59 лет). При этом они должны иметь 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

При расчете стажа учитываются периоды трудовой деятельности, а также нестраховые периоды, за которые также начисляются пенсионные коэффициенты: уход за ребенком до 1,5 лет и за нетрудоспособным гражданином, служба в армии.

Право на досрочное назначение страховой пенсии имеют педагоги, медики, представители творческих профессий. Пенсию также оформят раньше тем, кто трудится в тяжелых и вредных условиях. Это работники химической, нефтедобывающей и перерабатывающей отраслей, мастера строительно-монтажных работ, прорабы, каменщики, сварщики и некоторые другие категории. Кроме того, такое право имеют граждане с большим стажем работы (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет).

Мамы пяти и более детей могут оформить пенсию в 50 лет, четырех детей — в 56 лет, трех детей — в 57 лет, но они тоже должны иметь 15 лет стажа и 30 ИПК. При назначении пенсии учитывается уход за всеми детьми без ограничений.

Заявление можно подать за месяц до выхода на пенсию. Сделать это можно через портал госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru