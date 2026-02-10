В Башкирию на пенсию в этом году выйдет 31 тысяча человек

Пенсия по общим основаниям в этом году назначается мужчинам 1962 года рождения (в возрасте 64 лет) и женщинам 1967 года рождения (в возрасте 59 лет). При этом они должны иметь 15 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

При расчете стажа учитываются периоды трудовой деятельности, а также нестраховые периоды, за которые также начисляются пенсионные коэффициенты: уход за ребенком до 1,5 лет и за нетрудоспособным гражданином, служба в армии.

Право на досрочное назначение страховой пенсии имеют педагоги, медики, представители творческих профессий. Пенсию также оформят раньше тем, кто трудится в тяжелых и вредных условиях. Это работники химической, нефтедобывающей и перерабатывающей отраслей, мастера строительно-монтажных работ, прорабы, каменщики, сварщики и некоторые другие категории. Кроме того, такое право имеют граждане с большим стажем работы (мужчины — 42 года, женщины — 37 лет).

Мамы пяти и более детей могут оформить пенсию в 50 лет, четырех детей — в 56 лет, трех детей — в 57 лет, но они тоже должны иметь 15 лет стажа и 30 ИПК. При назначении пенсии учитывается уход за всеми детьми без ограничений.

Заявление можно подать за месяц до выхода на пенсию. Сделать это можно через портал госуслуг, в клиентской службе Соцфонда или в МФЦ.