Радий Хабиров встретился с представителями Русского географического общества

Глава Башкирии Радий Хабиров принял участие в заседании попечительского совета отделения Русского географического общества (РГО) в Башкирии. Об этом руководитель республики рассказал на своей странице в соцсетях.

«Есть вещи, которые я делаю по должности, а есть те, что для души. Особые чувства испытываю к просветительским проектам, к идеям широкого распространения знаний в обществе. Возможно, сказывается мое преподавательское прошлое. Поэтому я с интересом поддерживаю все проекты, связанные с деятельностью Русского географического общества. РГО – одна из самых авторитетных организаций в нашей стране, старейшая – в прошлом году ей исполнилось 180 лет», – написал Радий Хабиров.

Он сообщил, что на заседании попечительского совета шла речь о совместной будущей работе. Будут созданы условия для того, чтобы о природных, исторических, культурных объектах Башкирии узнало как можно больше людей в республике и за ее пределами. Продолжатся встречи с учителями географии, завершится разработка туристического паспорта для школьников. В планах много других мероприятий – образовательных, патриотических, просветительских.

«Благодарю всех, кто имеет отношение к деятельности Русского географического общества. Вместе мы действительно делаем очень важнейшую государственную задачу – помогаем маленьким и взрослым в нашей стране просвещаться и по новой открывать для себя родной край и Россию», – подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: соцсети Радия Хабирова.

Автор: Владимир ЛЕОНТЬЕВ
