В Башкирии заработает «Маршрут заботы» для поддержки пожилых людей после больниц

Программа «Маршрут заботы» предназначена для помощи пожилым людям и инвалидам, особенно тем, кто недавно выписался из стационара после серьезных заболеваний.

Пилотной площадкой станет уфимская больница №13, в ней будет отрабатываться модель взаимодействия медицинских и социальных служб. Для пациентов составят индивидуальные планы ухода, их обеспечат техническими средствами реабилитации для комфортного пребывания дома. Специалисты фонда проведут обучение социальных кураторов и сотрудников школ ухода.

Инициатива позволит создать эффективную систему поддержки для наиболее уязвимой категории граждан и обеспечить их непрерывное сопровождение с момента выписки из медицинского учреждения, отметил заместитель министра семьи и социальной защиты населения республики Азат Арсланов,

Фото: Республиканский центр социального обслуживания населения