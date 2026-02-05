0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общество
5 Февраля , 09:47

В Башкирии заработает «Маршрут заботы» для поддержки пожилых людей после больниц

В республике стартует новый социальный проект «Маршрут заботы», инициированный благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» совместно с Министерством семьи и социальной защиты населения РБ.

В Башкирии заработает «Маршрут заботы» для поддержки пожилых людей после больниц
В Башкирии заработает «Маршрут заботы» для поддержки пожилых людей после больниц

Программа «Маршрут заботы» предназначена для помощи пожилым людям и инвалидам, особенно тем, кто недавно выписался из стационара после серьезных заболеваний.

Пилотной площадкой станет уфимская больница №13, в ней будет отрабатываться модель взаимодействия медицинских и социальных служб. Для пациентов составят индивидуальные планы ухода, их обеспечат техническими средствами реабилитации для комфортного пребывания дома. Специалисты фонда проведут обучение социальных кураторов и сотрудников школ ухода.

Инициатива позволит создать эффективную систему поддержки для наиболее уязвимой категории граждан и обеспечить их непрерывное сопровождение с момента выписки из медицинского учреждения, отметил заместитель министра семьи и социальной защиты населения республики Азат Арсланов,

Фото: Республиканский центр социального обслуживания населения

 

Автор: Жанна МИРОНОВА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru