Люция Сайфуллина: В нашей республике живут по-настоящему неравнодушные люди

— Башкортостан — это республика, где живут по-настоящему неравнодушные люди. Именно благодаря их энергии и идеям у нас сильный и активный некоммерческий сектор.

За время работы Фонда грантов главы РБ мы прошли огромный путь: провели 24 конкурса, приняли более 5 тысяч заявок, из которых 990 проектов получили поддержку и изменили к лучшему жизнь в наших городах и селах. Общий объем поддержки составил 1,53 млрд рублей!

Самыми популярными направлениями в минувшем году стали «Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта» (поступило 175 заявок, победило 20), «Сохранение исторической памяти» (148 заявок, 21 победитель), а также «Культура и искусство» (130 заявок, 11 победителей).

Напомню, что по 3 марта фонд принимает заявки на первый конкурс грантов главы РБ на развитие гражданского общества 2026 года. На реализацию своего проекта можно получить до 2,5 млн рублей. Все подробности можно найти на сайте грантыглавы102.рф, — отметила Люция Сайфуллина.