В Уфе снесут часть девятиэтажки по улице Маршала Жукова

«Нам удалось подойти к завершению еще одного важного вопроса — получили необходимое финансирование из городского бюджета для демонтажа 4-й секции (5-й подъезд) многоквартирного дома по улице Маршала Жукова, 5/1», — отметил глава района.

Секцию было решено снести в связи с аварийным состоянием стеновых панелей и перекрытия, что угрожало обрушением. Жители подъезда были ранее расселены.

«Подрядная организация приступила к установке ограждения по периметру секции. В ближайшее время специалисты начнут демонтаж строения», — подчеркнул Антон Тарасов.

Фото: Антон Тарасов ТГ.