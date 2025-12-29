-10 °С
В Уфе снесут часть девятиэтажки по улице Маршала Жукова

В ближайшее время будет снесен пятый подъезд жилого дома, сообщил в соцсетях глава администрации Октябрьского района Антон Тарасов.

Антон Тарасов ТГ.
Фото: Антон Тарасов ТГ.

«Нам удалось подойти к завершению еще одного важного вопроса — получили необходимое финансирование из городского бюджета для демонтажа 4-й секции (5-й подъезд) многоквартирного дома по улице Маршала Жукова, 5/1», — отметил глава района.

Секцию было решено снести в связи с аварийным состоянием стеновых панелей и перекрытия, что угрожало обрушением. Жители подъезда были ранее расселены.

«Подрядная организация приступила к установке ограждения по периметру секции. В ближайшее время специалисты начнут демонтаж строения», — подчеркнул Антон Тарасов.

Фото: Антон Тарасов ТГ.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
