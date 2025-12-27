Радий Хабиров встретился с мамой Героя России и семьей погибшего бойца

Радий Хабиров встретился с Еленой Рыбаковой, мамой Героя России Максима Рыбакова. Сейчас она является председателем филиала регионального отделения Общероссийской общественной организации семей погибших защитников Отечества в Белорецком районе.

Елена Рыбакова также рассказала, что находится на постоянной связи с супругой сына Светланой, которая является заместителем командира парашютно-десантного полка.

«Вместе с внуком они приезжают к нам гости, – сказала Елена Геннадьевна. – Я на связи и с сослуживцами Максима – они всегда звонят и спрашивают, нуждаюсь ли я в чём-то. Ребята чтут память моего сына, это очень приятно».

Напомним, что Максим Рыбаков погиб 2 февраля 2024 года на передовой. В сентябре прошлого года ему посмертно присвоили звание Героя Российской Федерации.

Руководитель региона также навестил в Белорецке многодетную семью участника специальной военной операции Флюса Галимова, который пропал без вести в марте 2025 года и признан судом погибшим.

У бойца остались супруга и семеро детей. Старшие сыновья Чингиз и Ильшат учатся в колледже, школьники Рената, Аслан и Самира – в Белорецком лицее-интернате. Самым младшим детям – три и четыре года, они посещают детский сад.

Глава Башкортостана вручил новогодние подарки детям и пригласил семью в Уфу.

«Проведем для Самиры и Ренаты экскурсию в наш Башгосмедуниверситет – они хотят стать врачами, – отметил глава Башкортостана в беседе с журналистами. – Все семьи погибших участников СВО, особенно где есть маленькие дети, должны быть под нашим пристальным и постоянным вниманием. Это наши дети, дети республики, и мы поможем их поднять».

Фото: пресс-служба главы РБ.