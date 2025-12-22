В Башкирии стартовал приём заявок в Молодёжную общественную палату 8-го созыва

К участию в конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, которые представляют молодежные общественные объединения или некоммерческие организации, студенческие советы, молодежные советы городов и районов, а также молодежные отделения политических партий. Обязательным условием является наличие подготовленного проекта правотворческой инициативы, направленного на развитие республики. Проект должен быть оформлен в соответствии с утвержденными требованиями конкурса.

Прием документов продлится до 18.00 28 декабря 2025 года. Кандидатам необходимо лично подать полный пакет бумажных документов по адресу в Уфе: улица Заки Валиди, дом 46, кабинет 313. Работа конкурсной комиссии организована ежедневно, включая выходные дни, с 09.00 до 18.00.

Положение о конкурсе, подробные требования и все необходимые образцы документов опубликованы на официальном портале Государственного Собрания РБ.

Фото: пресс-служба Госсобрания РБ.