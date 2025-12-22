Уфу отметили Национальной премией «Безопасный город»

Всего на конкурс было подано более 300 заявок из 54 регионов. Проект «Оценка рисков ЧС на территории Уфы» занял первое место в номинации «Без риска».

Проект реализуется в рамках работы ситуационного центра города. Он обеспечивает моделирование, прогнозирование и оценку последствий различных явлений — от пожаров до паводков. Оценить ситуацию позволяют камеры наблюдения и съемка с помощью беспилотников. Просмотр всех сегментов муниципальной системы оповещения помогает скоординировать действия.

«Победа в премии подтверждает ведущее положение города в развитии цифровых технологий в части безопасности. Будем дальше развиваться и совершенствовать наши информационные системы», — подчеркнул Ратмир Мавлиев.

Фото: Ратмир Мавлиев ТГ.