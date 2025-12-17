-16 °С
17 Декабря , 15:26

Союз православных женщин Башкортостана отправил гуманитарную помощь на СВО

Партия гуманитарной помощи предназначена для участников СВО и детей Донбасса.

В сборе необходимых вещей, продуктов и предметов гигиены в течение двух месяцев участвовали прихожане храма Иоанна Предтечи, добровольцы движения «БлагоДейство» и жители села Рощинского.

«Отправленные посылки предназначены для военнослужащих, в том числе находящихся в госпиталях, а также для воспитанников детских домов. Мы молимся о наших защитниках и стараемся по мере своих сил поддержать их, тем самым приближая победу», — сообщила председатель «Союза православных женщин» Башкортостана Инга Юмашева.

Напомним, что по поручению главы республики Радия Хабирова в декабре в зону СВО из Башкирии был доставлен 167-й гуманитарный конвой.

Фото: Союз православных женщин РБ.

Автор: Альбина ЗУБАРЕВА
