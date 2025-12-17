Радий Хабиров встретился с юнармейцами на зимних играх «Вызов» в парке «Патриот»

В играх, проходивших с 15 по 17 декабря, приняли участие 36 команд по шесть человек в каждой – воспитанники военно-патриотических клубов и юнармейцы в возрасте 14-16 лет. В течение трех дней они состязались в военно-медицинской, физической, строевой подготовке, ориентировании на местности и стрельбе, сообщили в пресс-службе главы РБ.

Открывая встречу, Радий Хабиров отметил масштабы развития юнармейского движения в республике: 602 отряда, объединяющие более 30 тысяч ребят.

«Все вы нам очень дороги. Потому что вы, подрастающее поколение, через некоторое время будете отвечать за развитие республики, движение ее вперед», – обратился к юнармейцам глава региона.

Он подчеркнул, что главная цель таких мероприятий – не только дать прикладные навыки, но и укрепить понимание гражданской ответственности и патриотизма.

«Для этого мы и создали парк «Патриот», чтобы вы получили здесь навыки, необходимые любому современному человеку... А самое главное – сплотились и научились вместе, командно решать возникающие вопросы», – сказал Радий Хабиров.

В ходе диалога юнармейцы задали руководителю региона вопросы о его службе в армии, качествах настоящего мужчины и будущем Башкирии. Глава республики рассказал о ключевых направлениях развития региона в промышленности, здравоохранении, образовании и городской среде.

«С одной стороны, наша республика – место, где можно успешно работать, а с другой – где можно комфортно жить... Но важно знать, что мы живем в прекрасной республике, у которой отличное будущее, как и у всей России», – отметил он.

На встрече также обсудили патриотическое воспитание молодежи, поддержку участников СВО и развитие спортивной инфраструктуры в муниципалитетах.

В завершение беседы Радий Хабиров поблагодарил юнармейцев за диалог, пожелал им успехов в учебе и передал добрые пожелания с наступающим Новым годом.

«Через какое-то время штурвал управления республикой мы передадим в ваши руки, но для этого еще надо много учиться. Если где-то будете спотыкаться, поднимайтесь и идите вперед», – напутствовал ребят руководитель региона.

Подводя итоги мероприятия в разговоре с журналистами, глава Башкирии заявил, что парк «Патриот» успешно выполняет свою просветительскую и воспитательную миссию.

«Юнармейцы – это главные патриоты нашей страны, с ними легко и говорим мы на одном языке», – резюмировал Радий Хабиров.

Он также сообщил о планах на следующий год: обеспечить прохождение пятидневных курсов в парке для каждого десятиклассника республики и открыть аналогичную площадку патриотического воспитания в Стерлибашевском районе.

Фото: пресс-служба главы РБ.