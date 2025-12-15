-16 °С
В Башкирии подвели итоги выездных встреч с предпринимателями

За год участие в выездных встречах приняли более 1800 предпринимателей республики.

Выездные встречи с предпринимательским сообществом проходили в течение года по поручению главы Башкирии, сообщает пресс-служба правительства РБ.

— Состоялось 10 встреч с предпринимателями 11 муниципалитетов, участие приняло свыше 1800 субъектов малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей и самозанятых, — отметил премьер-министр РБ Андрей Назаров. — В рамках диалога с бизнесом было дано в общей сложности 84 поручения, из которых 50 уже исполнено, а по 34 ведется работа.

Ряд вопросов, которые не удалось решить на месте, вошли в перечень поручений и находятся под мониторингом минэкономразвития РБ.

— Безусловно, эффективность встреч с предпринимателями, в первую очередь, основывается на оперативности решения озвученных вопросов, — прокомментировал министр экономического развития региона Рустам Муратов. —Часть из вопросов, которые интересует предпринимателей, нам удалось разрешить в ходе непосредственного общения в формате B2G, в рамках которых руководители органов государственной власти республики, центра «Мой бизнес», а также руководители организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства Башкортостана оказали 407 консультаций по вопросам, не требующим дополнительной проработки.

В ходе встреч был решен большой блок земельных вопросов. Другим наиболее распространенным обращением была просьба о вынесении проектов на Инвестиционный комитет у главы республики. Так, по итогам выездных встреч на Инвестчасе уже рассмотрен ряд инвестпроектов. Андрей Назаров поручил обеспечить своевременное исполнение данных по итогам встреч с предпринимателями поручений без «многократных» продлений.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор: Евгений СОКОЛОВ
