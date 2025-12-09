-16 °С
Общество
9 Декабря , 11:18

Каринэ Хабирова рассказала, какой подарок хочет на день рождения

Это то, что не увядает, не пылится на полках и не теряет ценности со временем, сообщила она на своей странице в соцсетях.

«Это подарок, который рождается из доверия к друг другу в пространстве, где каждый не боится быть самим собой и признаться , что хочет быть счастливым и хочет счастья своим близким и родным людям. Сегодня я делюсь с вами фото, где я абсолютно счастлива и нахожусь на территории Свято-Георгиевского монастыря в Башкортостане. Уверена, что счастливым человек не может быть без Бога, и нам нужно приходить в храм, мечеть», — отметила Каринэ Хабирова.

В этом году в республике начали восстанавливать Воскресенский собор. Завершить его восстановление — значит подарить людям пространство, где сердце становится спокойнее, а мысли чище, где человек становится счастливым. Каждый может поддержать это благородное дело, перечислив средства в благотворительный фонд «Воскресенский собор» фонд-вс.рф.

«Благодарю каждого, кто поддерживает. Ваш выбор меняет этот мир к лучшему. Ведь мы с вами уже запустили работу Уфимского хосписа», — подчеркнула Каринэ Хабирова.

Фото: Каринэ Хабирова ВК.

Автор: Галина ТРЯСКИНА
