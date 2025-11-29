Глава Следкома России заинтересовался домом в Уфе

В обращении от жителей сказано, что их многоквартирный дом 1848 года постройки, расположенный на улице Карла Маркса, длительное время не признают аварийным. Здание является объектом культурного наследия регионального значения, но в то же время, длительное время находится в непригодном состоянии: «несущие конструкции разрушаются, кровля деформирована, потолочные перекрытия обрушаются, коммуникационные системы неисправны, температурный режим в квартирах не соответствует установленными нормам».

Обслуживание дома не осуществляется ни одной управляющей организацией. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, меры к признанию здания аварийным не принимаются и жильцов не расселяют.

Следственный комитет РФ по РБ проводит процессуальную проверку. Решение вопроса контролирует центральный аппарат ведомства.

Фото автора.