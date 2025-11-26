Яна Лантратова: В Госдуме обсудят лучшие практики НКО Башкирии

Мероприятие состоялось в рамках визита в республику делегации Комитета Госдумы РФ по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. Целью визита стало изучение опыта Башкирии по поддержке сектора НКО, выявление лучших практик социально ориентированных НКО для применения их на федеральном уровне. Депутаты побывали в Уфимском хосписе, Дворце борьбы и Межвузовском кампусе.

Башкортостан не случайно выбран в качестве площадки для проведения круглого стола. В республике накоплен уникальный опыт взаимодействия государства и гражданского общества, который может стать моделью для других регионов, считает председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Госдумы РФ Яна Лантратова.

— В Башкирии уделяется особое внимание тому, что общественным организациям можно и нужно передавать часть государственных функций. Это позволяет эффективно решать социальные задачи, такие как уход за больными в хосписах и поддержка семей участников специальной военной операции. Уникальный опыт республики нужно масштабировать на всю страну. Комитет Госдумы планирует обсудить лучшие практики и законодательные инициативы, чтобы способствовать дальнейшему развитию НКО в стране, — отметила она.

Напомним, в Башкирии зарегистрировано более 6 тысяч НКО, из которых около 3,8 тысячи — социально ориентированные. По их числу республика — лидер в ПФО. Для оказания поддержки социальным проектам НКО региона действует Фонд грантов главы Республики Башкортостан и Ресурсный центр общественных проектов при Общественной палате. Башкортостан одним из первых в России внедрил практику социального обслуживания на дому некоммерческими организациями.

