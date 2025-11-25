Радий Хабиров обсудил с Яной Лантратовой эффективность НКО

На встрече руководитель региона рассказал, что в Башкортостане ведётся системная работа по развитию институтов гражданского общества.

— Для оказания помощи НКО мы создали Фонд грантов главы Башкортостана — общий бюджет грантовой поддержки в этом году составил 196 миллионов рублей, из них порядка ста миллионов рублей — республиканские средства. В этом году мы заняли второе место по количеству победных и поданных заявок среди регионов России в конкурсе грантов Президента России, — сказал Радий Хабиров.

Яна Лантратова поблагодарила за возможность изучения опыта Башкортостана по поддержке некоммерческого сектора и проведения в Уфе выездного заседания думского комитета.

— Действительно, гражданское общество в Башкортостане сильное, — отметила Яна Лантратова. — Сегодня мы посетили несколько общественных структур. Одна из них — Уфимский хоспис. Это уникальный в своем роде объект. Нас поразил и Дворец борьбы, где создали возможности для эффективной работы некоммерческих организаций. Отмечу, что в республике также налажена система взаимодействия с религиозными организациями. Самое главное для нас сейчас — масштабировать накопленный в республике опыт на другие регионы.

Напомним, в Башкирии зарегистрировано более 6 тысяч НКО, из которых около 3,8 тысячи — социально ориентированные. По их числу республика — лидер в Приволжском федеральном округе. С 2016 года при Общественной палате действует Ресурсный центр общественных проектов как профильная площадка для поддержки некоммерческих организаций.

Фото: пресс-служба главы Башкирии.