В Башкирии отменили оправдательный приговор полицейскому, избившему женщину

В декабре 2021 года в Стерлитамаке страж порядка, одетый в форму, пришел в квартиру местной жительницы и избил ее, требуя забрать заявление о привлечении его знакомой к уголовной ответственности.

В марте прошлого года полицейский нашел на улице чужую банковскую карту и купил с помощью бесконтактной оплаты товара на десять тысяч рублей.

Городской суд за незаконное пользование картой оштрафовал полицейского на 200 тысяч рублей, при этом оправдал по статье «Превышение должностных полномочий», рассматривая дело об избиении.

Гособвинитель обжаловал приговор. Верховный суд согласился с его доводами и направил уголовное дело на новое рассмотрение.

Добавим, из органов полицейский уволен по компрометирующим основаниям.

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