В Башкирии пройдут горячие линии по регистрации недвижимости

Сегодня, 13 марта, горячая линия будет посвящена лицензированию геодезической и картографической деятельности. Проконсультироваться можно по телефону (347)224-36-06.

Завтра, 14 марта, состоится горячая линия по гаражной амнистии (224-36-24), в среду, 15 марта, - по сделкам с недвижимостью с использованием материнского капитала (248-46-99), в четверг, 16 марта, – по дарению имущества (224-36-17), в пятницу, 17 марта, - по снятию арестов и запрещений (224-36-23).

Все желающие могут звонить по указанным телефонам с 14.00 до 15.00.