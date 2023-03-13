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Сегодня, 10:45

В Башкирии пройдут горячие линии по регистрации недвижимости

Специалисты Управления Росреестра по РБ ответят на самые актуальные вопросы, сообщили в ведомстве.

В Башкирии пройдут горячие линии по регистрации недвижимости
В Башкирии пройдут горячие линии по регистрации недвижимости

Сегодня, 13 марта, горячая линия будет посвящена лицензированию геодезической и картографической деятельности. Проконсультироваться можно по телефону (347)224-36-06.

Завтра, 14 марта, состоится горячая линия по гаражной амнистии (224-36-24), в среду, 15 марта, -  по сделкам с недвижимостью с использованием материнского капитала (248-46-99), в четверг, 16 марта, – по дарению имущества (224-36-17), в пятницу, 17 марта, - по снятию арестов и запрещений (224-36-23).

Все желающие могут звонить по указанным телефонам с 14.00 до 15.00.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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