В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал

Участниц бала и их родителей поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

— Вы для нас настоящие маленькие принцессы. Хочу поздравить и ваших мам — умных, сильных, терпеливых, которые заботятся о вас, — сказал он. — Постараемся, чтобы в нашей республике такие праздники проходили регулярно.

Супруга главы региона Каринэ Хабирова, под чьим патронажем «Бал маленьких принцесс» проходит уже в третий раз, тоже поздравила его участниц.

— Это особый, волшебный праздник, — подчеркнула она. — Здесь все привычное и обыденное становится необыкновенным. Вы можете загадать сегодня самые смелые желания. Улыбайтесь и будьте счастливы.

Руководитель региона также поблагодарил меценатов, которые помогли организовать бал. А девочек ждала интересная и очень насыщенная программа — мастер-классы, фотозона, выступления аниматоров, творческие экспозиции, студия визажа, театральное представление и непосредственно сам бал, сообщает пресс-служба главы республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.