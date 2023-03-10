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Сегодня, 21:55

В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал

На бал маленьких принцесс в Башкирский государственный театр оперы и балета приехали 265 девочек с ограниченными возможностями здоровья со всей республики.

В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал

Участниц бала и их родителей поприветствовал Глава Башкортостана Радий Хабиров.

— Вы для нас настоящие маленькие принцессы. Хочу поздравить и ваших мам — умных, сильных, терпеливых, которые заботятся о вас, — сказал он. — Постараемся, чтобы в нашей республике такие праздники проходили регулярно.

Супруга главы региона Каринэ Хабирова, под чьим патронажем «Бал маленьких принцесс» проходит уже в третий раз, тоже поздравила его участниц.

— Это особый, волшебный праздник, — подчеркнула она. — Здесь все привычное и обыденное становится необыкновенным. Вы можете загадать сегодня самые смелые желания. Улыбайтесь и будьте счастливы.

Руководитель региона также поблагодарил меценатов, которые помогли организовать бал. А девочек ждала интересная и очень насыщенная программа — мастер-классы, фотозона, выступления аниматоров, творческие экспозиции, студия визажа, театральное представление и непосредственно сам бал, сообщает пресс-служба главы республики.

 Фото: пресс-служба главы РБ.

В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
В Уфе маленьких принцесс пригласили на ежегодный весенний бал
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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