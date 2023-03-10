В Башкирии добровольцам вручили впервые учреждённый знак волонтёрского отличия

Своими впечатлениями от форума поделился глава региона Радий Хабиров, опубликовав пост в соцсетях.

«Добровольчество перестало быть событийной историей. Сейчас это мощное движение, которое объединяет в своих рядах тысячи активистов, готовых участвовать в решении сложных задач в самых экстремальных ситуациях», — написал он.

Радий Хабиров заметил, что волонтеров в Башкирии гораздо больше, чем смогла вместить площадка Конгресс-холла.



«На федеральной платформе Добро.ру зарегистрировались 76 тысяч волонтеров из нашей республики и 700 добровольческих организаций, — уточнил он. — Много людей каждый день совершают добрые дела, нигде не рассказывая об этом. Наша задача поддержать и их. Это мы делаем и будем делать».

Напомним, сегодня в Уфе собрались представители самых разных волонтерских сообществ республики, чтобы обсудить проблемы и перспективы добровольческого движения.

Фото: со страницы Радия Хабирова в соцсетях.