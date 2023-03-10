В Уфе состоялся первый форум добровольцев Республики Башкортостан

Волонтерство в Башкирии с начала пандемии короновариуса, а потом – специальной военной операции переживает большой добровольческий бум.

Многие не остались равнодушными к проблемам людей посторонних. Их можно было увидеть в «красной зоне» ковид-госпиталей, в приютах для бездомных животных, при ликвидации последствий стихийных бедствий, участвующими в поисках пропавших, помогающими беженцам, переселенцам, одиноким, людям с ограниченными физическими возможностями, участвующими в проведении крупных спортивных и культурных мероприятий…

А сегодня они собрались, чтобы обсудить важные для этой работы вопросы, поделиться достаточно новым для региона опытом.

Участие в форуме принял глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил добровольцев, которые помогают Донбассу и нашим землякам, принимающим участие в СВО, их семьям.

– Республика отправляет на Донбасс гуманитарные конвои, принимает эвакуированные семьи. Направляет в новые российские регионы врачей, строителей, специалистов самых разных профессий. Большой вклад в организацию этой работы вносят волонтеры. Важнейшей помощью фронту является забота о семьях военнослужащих. В республике действует волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова. Большую работу проводит региональный штаб Всероссийской акции взаимопомощи «МыВместе». Мы и дальше будем делать все для нашей общей победы, — подчеркнул Радий Хабиров в своем выступлении.

Активно развитие волонтерского движения в республике позволило достаточно высоко поставить у нас работу по оказанию помощи семьям военнослужащих и добровольцев. Неравнодушные жители с начала специальной военной операции оказывают посильную помощь бойцам. Появилось целое движение «Шьем и вяжем для наших», в которое сегодня вовлечены женщины из разных городов и районов республики. Волонтеры активно участвую в формировании и отправке гуманитарных конвоев в Луганскую и Донецкую Народные республики в рамках гуманитарных миссий. Выезжают для доставки грузов как с большими конвоями, так и самостоятельно на личных автомобилях, передавая бойцам посылки от родных и необходимые вещи. По итогам 2022 года Башкирия стала одним из лидеров рейтинга Ассоциации волонтерских центров России за эффективное развитие добровольчества на территории региона и реализацию проекта #МыВместе по оказанию помощи военнослужащим, принимающим участие в СВО, и их семьям. Республика, по сути, стала центром компетенций в области развития добровольчества, что уже не раз привлекало к региону внимание федерального центра и волонтерского актива других субъектов РФ.

Волонтерский штаб имени Минигали Шаймуратова на базе регионального и местных отделений «Единой России» работает с 26 сентября прошлого года, сообщили в пресс-службе партии. Он был организован по поручению секретаря регионального отделения партии, главы республики Радия Хабирова.

Как рассказал «РБ» руководитель регионального исполнительного комитета «Единой России» Руслан Насретдинов, за это время колл-центром штаба было принято 10 тысяч 802 звонка.

– В своей деятельности волонтеры Шаймуратова тесно взаимодействуют с правительством Башкортостана, органами местного самоуправления, профильными и другими ведомствами, - сообщил он. – Они вместе с неравнодушными жителями помогают семьям мобилизованных и добровольцев – организуют доставку продуктов, помогают по хозяйству, могут посидеть с детьми, сводить их в школу и делают многое другое.

Важно, считает Руслан Насретдинов, что тема волонтерства в период проведения специальной военной операции прозвучала и в Послании главы Республики Башкортостан Радия Хабирова.

– Волонтером может стать абсолютной любой житель, – поясняет он. – Для этого достаточно позвонить в колл-центр или прийти в региональное или местные отделения штаба. Здесь все предельно просто – если ты хочешь помочь, то наши двери всегда открыты.

– Люди с открытым сердцем, доброй душой и готовые помогать всегда представляли собой высокую ценность в обществе, а в современных реалиях они особо необходимы. Именно на них строится тыловая поддержка наших защитников. Благодаря им участники специальной военной операции обеспечены всем необходимым, чувствуют заботу и поддержку, – говорит руководитель регионального исполнительного комитета партии. – Бескорыстная помощь – это идеология партии «Единая Россия», идеология нашего государства. Для нас важно, что работу наших волонтеров и всего штаба высоко оценивают на правительственном уровне. Но не менее ценна для нас благодарность от добровольцев, мобилизованных и их семей. Деятельность волонтерского штаба имени Минигали Шаймуратова будет продолжена. Мы работаем единой командой.

Он также отметил, что по поручению главы республики из Башкортостана было отправлено 67 колонн гуманитарного груза, в том числе 37 колонн для жителей Донецкой и Луганской Народных Республик. Также 9 гуманитарных конвоев было отправлено для военнослужащих башкирских добровольческих батальонов. 21 колонна – с грузом для военнослужащих, мобилизованных из республики.

– По откликам от земляков мы понимаем, самое ценное для ребят – это именные посылки. В них есть письма, фотографии, рисунки детей и вещи, которые им напоминают о доме. Все это служит дополнительной мотивацией для поднятия боевого духа ребят, – подытожил Руслан Насретдинов.

Кстати

Впервые в Башкортостане на форуме был вручен специальный знак главы РБ «Доброволец-волонтер». Это признание заслуг волонтерского движения руководством и жителями республики.

Фото: Башинформ.