Предпринимателей Башкирии проконсультировали по земельным вопросам

Консультации для предпринимателей провела юрист, общественный эксперт Уполномоченного в сфере земельно-имущественных отношений Екатерина Малахова, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Предприниматели зачастую сталкиваются с тем, что собственных знаний в той или иной сфере бывает недостаточно, что влечет за собой ошибки, недочеты, потери и штрафы, – прокомментировала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова. – В большинстве случаев предпринимателям приходится самостоятельно на собственном опыте изучать тонкости ведения бизнеса. Консультации с приглашением профессиональных юристов, которые мы регулярно проводим в Общественной приемной, помогают предпринимателям повысить свои компетенции, избежать в дальнейшем ошибок в бизнесе, улучшить качество своей работы».

В скором времени в Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ состоятся консультации и по другим вопросам.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.