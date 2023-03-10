+2 °С
Дождь
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 14:27

Предпринимателей Башкирии проконсультировали по земельным вопросам

В Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ прошли бесплатные консультации по вопросам землеустройства и кадастровой оценки земель.

Предпринимателей Башкирии проконсультировали по земельным вопросам
Предпринимателей Башкирии проконсультировали по земельным вопросам

Консультации для предпринимателей провела юрист, общественный эксперт Уполномоченного в сфере земельно-имущественных отношений Екатерина Малахова, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Предприниматели зачастую сталкиваются с тем, что собственных знаний в той или иной сфере бывает недостаточно, что влечет за собой ошибки, недочеты, потери и штрафы, – прокомментировала Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РБ Ирина Абрамова. – В большинстве случаев предпринимателям приходится самостоятельно на собственном опыте изучать тонкости ведения бизнеса.  Консультации с приглашением профессиональных юристов, которые мы регулярно проводим в Общественной приемной, помогают предпринимателям повысить свои компетенции, избежать в дальнейшем ошибок в бизнесе, улучшить качество своей работы». 

В скором времени в Общественной приемной Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ состоятся консультации и по другим вопросам.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика