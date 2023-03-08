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Сегодня, 09:25

Максим Забелин назвал 8 Марта самым прекрасным днём в году

Руководитель администрации главы Башкирии Максим Забелин назвал Международный женский день самым прекрасным днем в году. Об этом он написал сегодня, 8 Марта, на своей странице в соцсетях.

Максим Забелин назвал 8 Марта самым прекрасным днём в году
Максим Забелин назвал 8 Марта самым прекрасным днём в году

- Это день, когда мы говорим женщинам спасибо просто за то, что они есть, - написал Максим Забелин. – Выражаем признательность коллегам и тем, кого даже не знаем лично, но рады поздравить с этим праздником. Дома обнимаем родных и записываем трогательные видеопоздравления, как это делают бойцы с передовой, посылая приветы любимым мамам и женам.

Пусть все то, чем вы нас окружаете: любовью, добротой и теплом, приходит в вашу жизнь бесконечно. Пусть светлых дней будет как можно больше, а радостные моменты случаются чаще. Желаю вам женского счастья, крепкого здоровья, внимания и заботы со стороны мужчин!

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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