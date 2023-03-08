Максим Забелин назвал 8 Марта самым прекрасным днём в году

- Это день, когда мы говорим женщинам спасибо просто за то, что они есть, - написал Максим Забелин. – Выражаем признательность коллегам и тем, кого даже не знаем лично, но рады поздравить с этим праздником. Дома обнимаем родных и записываем трогательные видеопоздравления, как это делают бойцы с передовой, посылая приветы любимым мамам и женам.

Пусть все то, чем вы нас окружаете: любовью, добротой и теплом, приходит в вашу жизнь бесконечно. Пусть светлых дней будет как можно больше, а радостные моменты случаются чаще. Желаю вам женского счастья, крепкого здоровья, внимания и заботы со стороны мужчин!