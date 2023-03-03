Дмитрий Чернышенко в Уфе побывал в «Арт-квадрате» и оценил туристический потенциал Башкирии

Как раз сегодня здесь проходит первый фестиваль «TERRA BASHKIRIA. Туристический сезон 2023», в рамках которого состоялась презентация достижений, перспектив и проектов развития туристической отрасли республики.

Дмитрий Чернышенко и Радий Хабиров посетили тематические зоны фестиваля, в том числе представляющие традиционные ремесла народов республики, сувениры продукцией, туристическую технику и отраслевые проекты – такие как «Башкирские каникулы», «Башкирское долголетие. Туризм», «Уфимский марафон».

После такой подробной экскурсии вице-премьер российского правительства в целом отметил «удобное географическое расположение, транспортную доступность, уникальные природно-рекреационные условия» нашей республики, которые, по его мнению, «стимулируют развитие туристического потенциала Башкортостана». «Сегодня важно в сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.РФ» привлекать инвестиции для создания новых объектов размещения с учетом ежегодно растущего турпотока в регион», – также подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Кстати

В 2023 году в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Башкортостан привлекли рекордный объем федеральной поддержки – 550,2 млн рублей. Это в десять раз больше, чем в 2022 году.

В 2022 году в Башкирии совершено 1,9 млн туристических поездок, а в этом году планируют довести их число до 2,3 млн, сообщили в пресс-службе главы РБ.

Фото: Пресс-служба главы РБ