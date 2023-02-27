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Вчера, 15:50

В Башкирии подешевели огурцы, колбаса и молоко

Об изменении за неделю в Башкирии цен на продукты и товары первой необходимости по данным на 20 февраля сообщает сегодня, 27 февраля, Башстат.

В Башкирии подешевели огурцы, колбаса и молоко
В Башкирии подешевели огурцы, колбаса и молоко

Ссылаясь на данные выборочного мониторинга, ведомство отмечает рост цен на 16 наименований продуктов и непродовольственных товаров, на 23 – снижение цен за неделю с 13 по 20 февраля.

Больше всего подешевели огурцы – на 10,6 процента. Килограмм обойдется в 233 рубля. На втором месте вареная колбаса – на 3,3 процента (381 руб. за кг). На третьем – подсолнечное масло, -2,2%, один литр за 113 руб.

Далее в этом рейтинге идут вермишель, гречневая крупа-ядрица, молоко стерилизованное, пшеничная мука, маргарин, морожена неразделанная рыба, печенье, макароны из пшеничной муки высшего сорта, яблоки, детские овощные консервы, шлифованный рис, черный байховый чай, свинина на кости и другие продукты.

Среди непродовольственных товаров первой необходимости существенное снижение цены отмечено на стиральный порошок – на 3,3 процента. Немного подешевели зубная паста, туалетное мыло и туалетная бумага, шампуни.

За неделю выборочного мониторинга не изменились цены на питьевое цельное пастеризованное молоко, говядину и баранину на кости. Незначительно подорожали хлеб из ржаной и ржано-пшеничной муки - +0,1 процента, пшеничный хлеб и яйца - +0,2%. Лидерами роста цен стали бананы (+6,9%) и томаты (+5,5%).

Фото из открытых источников.

Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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