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В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины

На железнодорожном вокзале Уфы встретили группу вынужденных переселенцев из Украины. Об этом сообщила вчера, 23 февраля, пресс-служба госкомитета по ЧС.

В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины
В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины

- Пережившие много страданий из-за сложившегося на Украине неонацистского режима, были вынуждены покинуть родные дома, - прокомментировал председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. – Они приехали к нам в республику с надеждой, что наше радушие и гостеприимство помогут преодолеть тяжелые времена и обрести вторую родину.

Глава ведомства отметил, что все ответственные структуры сделают все возможное для того, чтобы создать для переселенцев комфортные условия и помочь им адаптироваться.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.

В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины
В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины
В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины
В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины
В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины
Автор:Айгуль НУРГАЛЕЕВА
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