В Уфу прибыла очередная группа беженцев из Украины

- Пережившие много страданий из-за сложившегося на Украине неонацистского режима, были вынуждены покинуть родные дома, - прокомментировал председатель Госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. – Они приехали к нам в республику с надеждой, что наше радушие и гостеприимство помогут преодолеть тяжелые времена и обрести вторую родину.

Глава ведомства отметил, что все ответственные структуры сделают все возможное для того, чтобы создать для переселенцев комфортные условия и помочь им адаптироваться.

Фото пресс-службы госкомитета по ЧС.