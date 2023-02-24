В Башкирии на полгода отправили в колонию «отца», задолжавшего детям 800 тысяч рублей

В 2017 году мужчина был лишен родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. На него была возложена обязанность выплачивать алименты на их содержание.

Прошло почти шесть лет, но несмотря на неоднократные предупреждения, привлечение к административной и уголовной ответственности, отец детей не навещал, материальную помощь не оказывал, алименты не платил.

Задолженность составила почти 800 тысяч рублей. Суд назначил горе-отцу наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.