-16 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Общество
Сегодня, 22:53

В Башкирии на полгода отправили в колонию «отца», задолжавшего детям 800 тысяч рублей

Приговор алиментщику вынес Салаватский межрайонный суд.  

В Башкирии на полгода отправили в колонию «отца», задолжавшего детям 800 тысяч рублей
В Башкирии на полгода отправили в колонию «отца», задолжавшего детям 800 тысяч рублей

В 2017 году мужчина был лишен родительских прав в отношении двоих несовершеннолетних детей. На него была возложена обязанность выплачивать алименты на их содержание.

Прошло почти шесть лет, но несмотря на неоднократные предупреждения, привлечение к административной и уголовной ответственности, отец детей не навещал, материальную помощь не оказывал, алименты не платил.

Задолженность составила почти 800 тысяч рублей. Суд назначил горе-отцу наказание в виде шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда РОМАНОВА
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика