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Ребёнок из Башкирии отдал все свои сбережения из копилки участникам СВО

Второклассник из Башкирии пожертвовал свои сбережения для помощи участникам СВО. Мальчику всего девять лет. 

Ребёнок из Башкирии отдал все свои сбережения из копилки участникам СВО
Ребёнок из Башкирии отдал все свои сбережения из копилки участникам СВО

Девятилетний Егор Пархоменко из Ишимбайского района Башкирии разбил копилку со сбережениями и приобрел медикаменты для бойцов – участников СВО. Об этом в своем аккаунте сообщил глава района Азат Ишемгулов.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета, «лучший пример – пример родителей. Так вот, отец Егора также активно помогает нашим землякам. Последовав примеру отца, второклассник решил поддержать ишимбайцев. Ну что сказать? Молодец, Егор, и спасибо родителям за воспитание неравнодушного сына!»

Фото из аккаунта Азата ИШЕМГУЛОВА.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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