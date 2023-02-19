Ребёнок из Башкирии отдал все свои сбережения из копилки участникам СВО

Девятилетний Егор Пархоменко из Ишимбайского района Башкирии разбил копилку со сбережениями и приобрел медикаменты для бойцов – участников СВО. Об этом в своем аккаунте сообщил глава района Азат Ишемгулов.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета, «лучший пример – пример родителей. Так вот, отец Егора также активно помогает нашим землякам. Последовав примеру отца, второклассник решил поддержать ишимбайцев. Ну что сказать? Молодец, Егор, и спасибо родителям за воспитание неравнодушного сына!»

Фото из аккаунта Азата ИШЕМГУЛОВА.