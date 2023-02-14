В Башкирии по новой программе расселят почти 600 аварийных домов

Программа рассчитана на 2019 - 2023 годы. В нее входят 214 многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, расположенных в 26 муниципалитетах.

- За четыре года республика расселила 84 тысячи квадратных метров аварийного жилья, превысив целевой показатель в полтора раза. В 2023 году осталось построить по адресной программе 10 тысяч квадратных метров жилья, — отметил премьер-министр Андрей Назаров.

По словам и. о. министра строительства и архитектуры Егора Родина, на начало нынешнего года в республике расселили 6,7 тысячи человек. По два жилых дома будут введены до 1 мая в Мишкинском районе и Янауле.

Также сформирован реестр домов, признанных аварийными с 1 января 2017 года по 1 января 2022 года. В него входят 597 домов, где проживает 13,9 тыс. человек, в 40 муниципалитетах. Сейчас готовится проект новой адресной программы по переселению граждан.

Андрей Назаров поручил завершить формирование реестра, в первоочередном порядке включив в него дома, в которых есть угроза обрушения.

- Администрациям муниципальных районов и городских округов необходимо завершить мероприятия по переселению граждан до 1 июня 2023 года и внести актуальные данные для формирования новой адресной программы, — отметил премьер-министр.

На совещании также обсужден вопрос обеспечения жильем детей-сирот.

- В 2022 году мы добились хороших показателей по этому направлению: обеспечено жильем 945 человек. Во многом это удалось благодаря принятию в сентябре 2022 года республиканского закона, согласно которому дети-сироты, достигшие возраста 23 лет, взамен жилого помещения по договору найма могут получить социальную выплату и приобрести жилье в любом городе или районе. В 2023 году для обеспечения жильем детей-сирот предусмотрено 1,5 млрд рублей, — подчеркнул премьер-министр.

Как отметил Егор Родин, до 2025 года жильем должны быть обеспечены 4,2 тыс. детей-сирот. При этом за последние три года квартиры получили 2,5 тыс. человек.

С администрациями муниципалитетов будут заключены соглашения о предоставлении субвенций из бюджета республики на обеспечение жильем детей-сирот. Они в свою очередь должны приобрести квартиры или предоставить детям-сиротам социальные выплаты.

Работа идет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Реализуемый по инициативе президента страны Владимира Путина, нацпроект предполагает резкий рост строительства жилья и обеспечение благоустроенными квартирами граждан, проживающих в аварийных домах.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.