Радий Хабиров рассказал о придорожном комплексе «Шёлковый путь»

«Появился он по инициативе местного предпринимателя. В 2022 году Филус Гильфанов обратился с проектом строительства придорожного комплекса в администрацию Татышлинского района. Ему помогли. Теперь здесь работают кафе и гостиница. В перспективе – открыть технический центр по ремонту большегрузов, установить душевые кабины, стиральные машины для дальнобойщиков. Общая сумма вложений уже превысила 50 млн рублей», - отметил Радий Хабиров.



Глава республики подчеркнул два момента. Во-первых, бизнес-шерифы продолжают активно поддерживать предпринимателей, помогают оформлять документы, получать землю и помещения, сопровождают проекты. Во-вторых, работа по придорожному сервису остается в приоритете. В октябре 2020 года принята концепция его развития, и с тех пор идет системная работа в этом направлении.

«Ввели 129 новых объектов. Общий объем инвестиций – 1,8 млрд рублей. 164 объекта модернизировали – это еще 301 млн рублей. В прошлом году новые объекты появились в 48 районах – Иглинском, Аургазинском, Уфимском и других. Среди них торговые объекты, СТО, заправки, общепит, гостиницы, автомойки. Для предпринимателей в этой сфере действует господдержка – возможность включить инвестпроект в перечень приоритетных, получить землю в аренду без торгов и субсидии на возмещение части затрат», - подчеркнул руководитель региона.

Фото: Радий Хабиров ВК.