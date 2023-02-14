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Сегодня, 10:37

Радий Хабиров рассказал о придорожном комплексе «Шёлковый путь»

Новый комплекс расположен в Татышлинском районе на дороге Уфа - Пермь, сообщил глава республики в соцсетях.

Радий Хабиров рассказал о придорожном комплексе «Шёлковый путь»
Радий Хабиров рассказал о придорожном комплексе «Шёлковый путь»

«Появился он по инициативе местного предпринимателя. В 2022 году Филус Гильфанов обратился с проектом строительства придорожного комплекса в администрацию Татышлинского района. Ему помогли. Теперь здесь работают кафе и гостиница. В перспективе – открыть технический центр по ремонту большегрузов, установить душевые кабины, стиральные машины для дальнобойщиков. Общая сумма вложений уже превысила 50 млн рублей», - отметил Радий Хабиров.

Глава республики подчеркнул два момента. Во-первых, бизнес-шерифы продолжают активно поддерживать предпринимателей, помогают оформлять документы, получать землю и помещения, сопровождают проекты. Во-вторых, работа по придорожному сервису остается в приоритете. В октябре 2020 года принята концепция его развития, и с тех пор идет системная работа в этом направлении.

«Ввели 129 новых объектов. Общий объем инвестиций – 1,8 млрд рублей. 164 объекта модернизировали – это еще 301 млн рублей. В прошлом году новые объекты появились в 48 районах – Иглинском, Аургазинском, Уфимском и других. Среди них торговые объекты, СТО, заправки, общепит, гостиницы, автомойки. Для предпринимателей в этой сфере действует господдержка – возможность включить инвестпроект в перечень приоритетных, получить землю в аренду без торгов и субсидии на возмещение части затрат», - подчеркнул руководитель региона.

Фото: Радий Хабиров ВК.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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