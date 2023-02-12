Радий Хабиров: Хотим привлечь инвесторов в сферу туризма

Были обсуждены вопросы повышения привлекательности территорий и поддержки отраслевых проектов, сообщает пресс-служба главы региона.

– На примере геопарка «Торатау» видно, как за короткий срок можно повысить привлекательность территории и её инвестиционный потенциал, – подчеркнул Максим Решетников. – Кроме того, в рамках нацпроекта республика дополнительно получит более 550 млн рублей федеральных средств на развитие туризма.

– В массовом сознании Башкортостан раньше не был туристическим регионом. При этом у нас есть уникальные природные особенности, много исторических и архитектурных памятников, – отметил Радий Хабиров. – И сегодня мы стараемся открывать республику прежде всего для наших жителей, многие из которых не знают всех красот малой Родины. Задача управленческой команды – создать необходимую инфраструктуру для того, чтобы привлечь в отрасль инвесторов.

Участники встречи в формате диалога обсудили предложения по развитию туриндустрии и наиболее востребованные меры поддержки отраслевых инициатив.

В завершение встречи Максим Решетников поблагодарил руководство республики и предпринимательское сообщество за активную позицию и совместные усилия по продвижению Башкортостана на туристическом рынке страны.

– Мы видим, насколько серьёзно вы относитесь к развитию отрасли. Будем работать вместе, – сказал министр.