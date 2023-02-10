Премьер-министр Башкирии поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Глава республиканского кабмина подчеркнул: Россия испытывает жесточайший прессинг со стороны коллективного Запада, в этих условиях роль дипломатии становится еще значимее, а работа специалистов этой сферы — сложнее.



«Без участия дипломатов невозможно восстановить мир и наладить диалог, поддерживать престиж и отстаивать позиции государства на международной арене. Защита национальных интересов, создание благоприятных внешних условий для развития страны, формирование правдивого образа России за рубежом — эти задачи решают сотрудники дипломатической службы», — написал Андрей Назаров.

Говоря об успехах республике в сфере международных отношений, он отметил: в Уфе открыто официальное представительство МИД России; действуют отделение Посольства Белоруссии, Генеральное консульство Таджикистана, Почетные консулы Турции, Казахстана, Кыргызстана, Болгарии; активно ведет свою деятельность Итальянская региональная некоммерческая ассоциация «Sant Agostino», которая поддерживает проекты итальянских предпринимателей, ведущих бизнес в Башкирии. Уроженцы региона трудятся в дипломатических представительствах России по всему миру.

Напомним, День дипломатического работника ежегодно отмечается в России 10 февраля.

Фото: со страницы Андрея Назарова в соцсетях.