В Уфе стартовала патриотическая акция

В рамках акции ребята стали зрителями и участниками спортивной эстафеты с участием многочисленных команд колледжа. Определились победители в общем зачете, лидеры в различных индивидуальных номинациях. Почетными гостями мероприятия стали советник главы РБ по вопросам патриотического воспитания, проректор по молодежной политике и воспитательной работе УУНиТ Валентин Солодовник, и. о. председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов и другие.

– Мы традиционно проводим в колледже мероприятия по патриотическому воспитанию. Думаю, что в наше непростое время это очень важно, мы видим, с каким трепетом относятся студенты к истории своей Родины, – говорит директор колледжа УУНиТ Ильмира Товышева. – В рамках месячника у нас запланировано большое количество мероприятий. Это экскурсии по историческим местам и музеям боевой славы у нас в республике, а также изучение улиц, связанных с именами героев.