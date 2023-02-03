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Вчера, 18:58

В Уфе стартовала патриотическая акция

В спорткомплексе Уфимского университета науки и технологий состоялось торжественное открытие месячника «Я – патриот и гражданин России», организованного для студентов колледжа УУНиТ. Об этом сообщает пресс-служба университета.

В Уфе стартовала патриотическая акция
В Уфе стартовала патриотическая акция

В рамках акции ребята стали зрителями и участниками спортивной эстафеты с участием многочисленных команд колледжа. Определились победители в общем зачете, лидеры в различных индивидуальных номинациях. Почетными гостями мероприятия стали советник главы РБ по вопросам патриотического воспитания, проректор по молодежной политике и воспитательной работе УУНиТ Валентин Солодовник, и. о. председателя Общественной палаты РБ Рамиль Рахимов и другие.

– Мы традиционно проводим в колледже мероприятия по патриотическому воспитанию. Думаю, что в наше непростое время это очень важно, мы видим, с каким трепетом относятся студенты к истории своей Родины, – говорит директор колледжа УУНиТ Ильмира Товышева. – В рамках месячника у нас запланировано большое количество мероприятий. Это экскурсии по историческим местам и музеям боевой славы у нас в республике, а также изучение улиц, связанных с именами героев.

Автор:Владимир ЛЕОНТЬЕВ
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