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В Уфе крупный чиновник работал с поддельным дипломом о высшем образовании

Двенадцать лет мужчина «дурил голову» сослуживцам – в октябре 2010 года мужчина принят на должность первого заместителя администрации Орджоникидзевского района Уфы. Основанием для трудоустройства тогда послужил диплом о высшем профессиональном образовании.

В Уфе крупный чиновник работал с поддельным дипломом о высшем образовании
В Уфе крупный чиновник работал с поддельным дипломом о высшем образовании

Прокуратура Орджоникидзевского района проверила в эти дни подлинность диплома первого зама главы. Высшее учебное заведение не подтвердило факт его обучения. Надзорное ведомство выяснило, что горе-чиновник в силу служебных обязанностей имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, жилищного законодательства…

На чиновника возбуждено уголовное дело за «приобретение и использование заведомо поддельного официального документа». Мужчина уволился со службы по собственному желанию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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