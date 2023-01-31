В Уфе крупный чиновник работал с поддельным дипломом о высшем образовании

Прокуратура Орджоникидзевского района проверила в эти дни подлинность диплома первого зама главы. Высшее учебное заведение не подтвердило факт его обучения. Надзорное ведомство выяснило, что горе-чиновник в силу служебных обязанностей имел доступ к государственной тайне, курировал вопросы ЖКХ и благоустройства, жилищного законодательства…

На чиновника возбуждено уголовное дело за «приобретение и использование заведомо поддельного официального документа». Мужчина уволился со службы по собственному желанию, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Фото из открытых источников.